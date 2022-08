Leere Versprechen

Wenn man heute bedenkt, dass im Jahre 1972, also vor 50 Jahren, führende Wissenschaftler im Auftrag des Club of Rome mit der Veröffentlichung des Berichtes über die "Grenzen des Wachstums" darauf hingewiesen haben, was uns erwartet, wenn wir so weiterleben wie bisher, so kann man sich nur wundern und bedauern, dass Seitens der verantwortlichen Politik weltweit kaum auf diese Prognosen reagiert wurde. Die gegenwärtigen Erscheinungen im Bereich des Klimas, der Energie usw. zeigen bereits deutlich, dass wir uns in der nächsten Zukunft ohne Zweifel darauf einrichten müssen, in vielen Bereichen unsere Ansprüche deutlich zu mindern. Wie sich leider bei allen Wahlen immer wieder zeigt, neigen unsere Politiker/-innen leider immer wieder dazu den Bürgerinnen und Bürgern das Blaue vom Himmel zu versprechen und bedauerlicherweise ist der Anteil der Mitbürger/-innen, die darauf hineinfallen, leider noch viel zu groß.





Arch. Dipl. Ing. Gert Cziharz, 5020 Salzburg