Leerstände und Sparzwang

Jüngst wurde gemeldet, dass fast 100 stadteigene Wohnungen leer stehen und der Stadt so allein im letzten Jahr über eine halbe Million Euro entgangen sind.

Doch nicht nur der Sanierungsstau ist schuld, sondern auch ein fehlendes Management. So stehen nicht erst seit Corona Dutzende Geschäftsflächen z. B. im Rathaus, am Mozartplatz oder eben die Kommandanten-Villa in der Riedenburg leer. Die Stadt und allen voran der Bürgermeister, welcher für eine Sanierung der Wohnungen und ein ordentliches Leerstandsmanagement kein Geld übrig hat, sollte rasch umdenken. Ihm entgeht bares Geld. Obwohl Salzburg finanziell eigentlich sehr gut dasteht, entsteht ein immer höherer Investitionsstau in vielen Abteilungen. Jetzt wo Bund und und Land Investitionspakete schnüren, sollte auch die Stadt endlich von ihrem Sparschwein steigen und der Wirtschaft in dieser Krise durch Investitionen unter die Arme greifen. Doch die reiche Stadt will weiter eisern sparen - nur um welches Preis?



Alexander Kozian, 5020 Salzburg