Leerstandsabgabe hat enorme Schlupflöcher

Diese Leerstandsabgabe ("Salzburg beschließt Abgabe auf Leerstand") ist wieder mal so ein Produkt einer Landesregierung, die meistens den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht. Das ist inhaltlich wenig wert, die Schlupflöcher sind enorm. Liebe Landesregierung, was soll das bringen? Von der ÖVP habe ich so etwas erwartet, von den Grünen bin ich entsetzt, dass sie dieses Gesetz sogar noch verteidigen, ganz nach dem Motto: Bevor ich überhaupt nichts tue, mache ich lieber was Schlechtes!

Ich stelle klar: Ich habe Bedenken, dass mit so einem Mittel überhaupt in das persönliche Eigentum von Menschen eingegriffen wird. Angesichts der Situation beim Thema "Wohnen" sollte es andere Maßnahmen geben, als jenen zu schaden, die sich Eigentum erworben haben und damit machen, was sie für richtig halten.

Aber wenn ich schon eine Leerstandsabgabe einführe, dass muss sie auch was bringen, dann muss das Sinn haben. Daher bitte wie beim Gesetz zur Impfpflicht vorgehen: aussetzen, abschaffen, zurück an den Start nach dringenden Neuwahlen hier im Land!



Günter Österer, 5020 Salzburg