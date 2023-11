Legalisierung heißt mehr Spielhöhlen

Seit vielen Jahren bin ich Mitglied eines Serviceclubs, der sich unter anderem die Aufgabe gestellt hat, nicht betreute Jugendliche von der Straße zu holen und sie mit vernünftigen Arbeiten und auch in Hausaufgaben zu unterstützen. Wir sehen das als Prävention, um jungen Menschen Wege aufzuzeigen, mit denen sie als Erwachsene in der Gesellschaft einen Platz finden.

Derzeit gibt es eine politische Diskussion, nicht angemeldete Spielhöhlen zu legalisieren, wo doch jeder wissen sollte, dass solche Gewerbe nur einem einzigen Zweck dienen, nämlich die Betreiber reich und die Spieler arm zu machen. Jeder Automat ist so programmiert, dass langfristig der Spieler verliert. Diese Menschen kommen in immer größere finanzielle Probleme und einige landen in der Kriminalität.

Die Landesregierung argumentiert, man habe das Thema nicht im Griff. Wenn das eine Begründung sein soll, dann müssten wir die vielen Kriminellen, die erst oft nach zehn und mehr Taten erwischt werden, auch legalisieren.

Eine Legalisierung würde bedeuten, dass noch mehr Spielhöhlen geschaffen werden würden und so insgesamt der Gesellschaft langfristig noch mehr Schaden zugefügt wird.

Bodo Grebner, 5412 Puch