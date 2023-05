Lehen und Vogelweiderstraße massiv verdichten

Wenn ich - wie zuletzt in den Leserbriefen der SN - die Meinung vernehme, dass unsere Grünlanddeklaration aufgeweicht werden soll, um leistbaren Baugrund zu lukrieren, kann ich nur den Kopf schütteln. Wie viele Bausünden wollen wir denn noch hinnehmen? Reichen die völlig verunglückten Versuche, sensible Bereiche zu verbauen (Dr.-Anton-Rehrl-Platz, Sinnhubstraße etc.) noch nicht?

Man sollte leistbaren Wohnraum dort schaffen, wo es sinnvoll ist und zwar durch eine massive und mutige Verdichtung, was den Vorteil hat, dass man pro Quadratmeter Wohnfläche nur einen Bruchteil an teurem Bauland benötigt und Wohnraum somit tatsächlich billiger würde. Die autobahnnahen Gegenden in Lehen und entlang der Vogelweiderstraße würden sich für massive Verdichtungen (Hochhäuser) bestens eignen. Wenn man das mit guten oder sogar spektakulären architektonischen Konzepten macht, wäre sogar eine massive Aufwertung des dortigen Stadtbilds durchaus möglich.

Und - ganz wichtig - die tourismusrelevante Altstadt wäre dadurch nicht tangiert und unser Grünland bliebe zum Wohle aller Salzburger erhalten. Also, bitte nachdenken.

Mag. Gernot Strobl, 5020 Salzburg