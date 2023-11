Lehener brauchen Direktverbindung

Wir leben seit nunmehr 41 Jahren im Stadtteil Lehen und sind regelmäßige Nutzer der Linie 8 wie so viele in unserer Umgebung. Daher ärgert und befremdet es uns sehr, dass im Zuge der neuen Planung des öffentlichen Verkehrs keine direkte Verbindung mehr vorgesehen ist. Die neu eingeführte Linie 11 verfehlt komplett ihr Ziel, sie wird kaum frequentiert.

In unserer Umgebung wohnen viele ältere, zum Teil mobil beeinträchtigte Menschen, die auf eine nahe gelegene Direktverbindung in die Stadt angewiesen sind. Die Linie 8 wird nur bis 20 Uhr abends geführt, auch der Sonn- und Feiertagsfahrplan ist eingeschränkt, was zusätzlich eine Beeinträchtigung für etwaige Unternehmungen mit sich bringt oder diese komplett unmöglich macht. Außerdem wäre die Stadtbibliothek nicht mehr direkt angebunden.

Die ehemaligen Zufahrtsstraßen General-Arnold-Straße und Regensburgstraße wurden zu Durchzugsstraßen mit entsprechender Lärmentwicklung, die Abgase und die der angrenzenden Ignaz-Harrer-Straße wirken sich auf Gesundheit und Lebensqualität negativ aus, umso wichtiger ist eine gute öffentliche Verkehrsanbindung.

Aus all diesen Gründen ersuchen wir dringend, die Menschen, die einen der dichtest besiedelten, frequentierten und belasteten Straßenzüge der Stadt Salzburg bewohnen, nicht derart zu benachteiligen!

Albertine Psula, 5020 Salzburg