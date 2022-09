Lehramtsstudium damals und heute

Ich habe in den 90er Jahren ein Lehramtsstudium absolviert. Die Mindeststudienzeit betrug damals acht Semester, die pädagogische Ausbildung war theoretisch schlecht und praktisch mit sechs zu haltenden Unterrichtsstunden so gut wie nicht vorhanden. Jetzt ist meine älteste Tochter im letzten Semester ihres Masterstudiums Lehramt. Das Lehramtsstudium dauert mittlerweile zwölf Semester - vorausgesetzt man bekommt in allen Lehrveranstaltungen einen Platz - und ist bzgl. pädagogischer Ausbildung nicht wirklich besser geworden. Vor allem die Praxisstunden - etwas, um das wir Lehramtsstudent/-innen von damals die Leute aus der Pädagogischen Akademie beneideten, sind kaum mehr geworden. Dafür werden nun auch die Lehrer/-innen für Volks- und Mittelschule praktisch nicht mehr gut auf die Schule vorbereitet. Trotzdem hat sich für sie die Studiendauer fast verdoppelt. Was bitte machen die Lehramtsstudent/-innen in der zusätzlichen Studienzeit? Und noch etwas: Damals wie heute mussten bzw. müssen Lehrer/-innen das Unterrichten in den ersten Dienstjahren lernen, das auf der Uni gelernte hilft dabei wenig. Aber früher gab es wenigstens noch das Unterrichtspraktikum - ein Jahr, in dem man sozusagen langsam und gut unterstützt in den Schulbetrieb einsteigen konnte. Heute wird man einfach ins kalte Wasser geworfen. Die sogenannte "Induktionsphase" im ersten Dienstjahr ist ein Witz und wohl eher eine Sparmaßnahme.





Mag. Aglavaine Lakner, 5400 Hallein