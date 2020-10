Lehrer geben ihr Bestes

Stellungnahme zum Leserbrief/offener Brief "Eltern sind keine Lehrer" (SN-Lokalteil vom 17. 10. 2020):

Sehr geehrter Herr Schäffler,

in Ihrem Brief schreiben Sie mehrmals "Wir Eltern": Ich gehe also davon aus, dass Sie gewählt und ermächtigt wurden, im Namen der aller Eltern der Kinder der Volksschule Kuchl zu sprechen.

Aus Erfahrung in der Volksschule Josefiau kann ich sagen, dass eine schwere Krise wie die derzeitige nur durch ein starkes Miteinander bewältigt werden kann.

Wir vom Elternverein haben im Frühling, als der Lockdown angekündigt wurde, sofort mit der Schule Kontakt aufgenommen und die technischen Möglichkeiten geschaffen, Unterrichtsmaterialien online hochzuladen. Welche Hilfe haben Sie der Schule angeboten und aus welchen Gründen wurde diese abgelehnt?

Volksschullehrerinnen und Volksschul-Lehrer sind keine IT-Experten und das kann auch nicht von ihnen erwartet werden. Wenn Sie nun schreiben "Wir Eltern (…) hoffen, dass (…) Lehrpersonal ausgestattet und geschult wurde" gebe ich Ihnen in der Sache zwar Recht, allerdings bezweifle ich, ob die Schuldirektorin hier die korrekte Ansprechpartnerin ist.

Eine EDV-Umrüstung oder EDV-Schulung ist nur möglich, wenn das Unterrichtsministerium hier kurzfristig Mittel freigibt. Wenn Sie jetzt gewisse Umstände "nicht mehr akzeptieren werden", sind Sie hiermit aufgerufen, sich an die wirklich Zuständigen zu wenden.

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Lehrerinnen und Lehrern für alles, was sie in den vergangenen Monaten für unsere Kinder geleistet haben und immer noch leisten.

Es war nicht alles perfekt, aber jeder hat sein Bestes gegeben und seinen Beitrag geleistet.



Mag. Bart Duquène, Obmann Elternverein 2019/2020, Elternsprecher 4a 2020/2021 Volksschule Josefiau (Stadt Salzburg)