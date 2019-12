Lehrer sollten sich wirklich über etwas anderes aufregen

Gäbe es eine App zur Bewertung von Journalisten, würde ich Sie für den von Ihnen verfassten Artikel "Lehrer sollten sich über etwas anderes aufregen", erschienen in den SN am 23. 11. 2019, mit einem von fünf Sternen "bewerten", vermutlich auch anonym in einer App, in der Ihr Name und Ihr Dienstgeber genannt würden und zur "Bewertung" all jenen zugänglich wäre, die sich daran beteiligen wollen, egal ob sie SN-Leser sind oder nicht und Sie vielleicht gar nicht kennen.

Wäre diese Bewertung für Sie schlüssig? Gilt diese Bewertung Ihrer Ausdrucksweise? "Himmelherrgott" wäre entbehrlich. Oder gilt dieses Feedback Ihrer undifferenzierten Recherche?

In Salzburgs Schulen werden sehr wohl schulinterne Feedbackmöglichkeiten angeboten, aber ausschließlich für SchülerInnen in Bezug auf die sie unterrichtenden LehrerInnen, nicht aber einschließlich deren Eltern, Verwandte und Freunde, die emotional mitleiden, wenn ein/e SchülerIn, der/die aus Sicht aller ihn/sie unterrichtenden LehrerInnen besser in einer NMS als in einer AHS aufgehoben wäre, ein Nicht Genügend bekommen hat und daher die "unfähige" Lehrperson vielleicht von einer anonymen Wertkartentelefonnummer von Familie und Freunden des Schülers/der Schülerin mit nur einem Stern "bewertet" wird.

Feedback ist grundsätzlich wichtig und kann - in geeigneter Form - dazu beitragen, Schwächen im Unterricht zu beheben, die Kommunikation und Transparenz zu verbessern und mehr Vertrauen zu schaffen.

Ich stimme Ihnen zu, dass manche Lehrende für diesen Beruf nicht geeignet scheinen. Um ein Scheitern im Schulalltag zu vermeiden, wäre es daher sinnvoll, Lehramtsstudierenden bereits nach ihrem ersten Studienjahr die Möglichkeit zu bieten, über einen längeren Zeitraum mit pädagogischer Begleitung zu unterrichten und ihnen evaluierendes, richtungsweisendes Feedback zu geben. Ein Studienwechsel wäre zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu spät.

Die Tatsache, dass sowohl pädagogische Schwächen, mangelnder Respekt im Umgang miteinander oder fehlende Fachkenntnisse auch in anderen Berufsgruppen zu finden sind, entschuldigt Defizite nicht, es rechtfertigt aber ebenso wenig ein pauschales und auch von manchen Medien unterstütztes Lehrer-Bashing.

Eine App, die unreflektiert, ohne Erläuterungen und anonym die "Qualität" von Lehrenden entsprechend den Kategorien bewertet und die Ergebnisse dann öffentlich zu Schau stellt, trägt nicht dazu bei, auch nur im Geringsten etwas am Bildungssystem zu ändern oder sogar zu verbessern. Diese App folgt dem Mainstream, dass Lehrenden jede öffentliche Kritik in dieser Form zuzumuten ist und ein kritischer Journalist sollte den Mehrwert dieser App hinterfragen.

Für den hohen Bedarf an Nachhilfestunden spielen abgesehen von nicht begnadeten Pädagogen mehrere Faktoren eine Rolle. Einerseits der unbedingte Wunsch vieler Eltern, auch lernschwächere Kinder in einer AHS zu belassen, und andererseits die hohen Klassenschülerzahlen.

Ich unterrichte bei einer vollen Lehrverpflichtung fünf Englischklassen mit im Schnitt 25 SchülerInnen pro Klasse. Die zum Sprechen der SchülerInnen verbleibende Zeit ist zu gering für einen effektiven Spracherwerb. Auch schriftliche Korrekturen sind aus zeitlichen Gründen nur eingeschränkt möglich. Bei 125 SchülerInnen ergeben sich aufgrund von Schularbeiten, Aufsatzkorrekturen und schriftlichen Überprüfungen 35 Stunden Arbeitszeit pro Woche, abgesehen von 18 Unterrichtsstunden in der Klasse, ca. 11 Stunden Vorbereitungszeit - unter Berücksichtigung dass die Unterrichtsvorbereitung nicht jedes Jahr neu erfunden werden muss - sowie administrativem Aufwand von mindestens einer Stunde pro Woche.

Würde man nur die Schülerhöchstzahlen pro Klasse - vor allem in den "Korrekturfächern" reduzieren, bliebe mehr Zeit für einen qualitativen Unterricht, mehr Zeit um Sprache in schriftlicher Verwendung korrigieren zu können und der Bedarf an Nachhilfeunterricht würde sich verringern.

Bei aktuellem Stand gehen wir LehrerInnen gemäß Ex-Bürgermeister von Wien, Michael Häupl, Dienstagmittag nach Hause, wahrscheinlich damit wir als FremdsprachenlehrerInnen und Klassenvorstände unsere 65 Fix-Stunden pro Woche bewerkstelligen können.

Dennoch ist die Arbeit mit jungen Menschen etwas Wunderbares, weil man den uns anvertrauten jungen Menschen mit Stärken, Schwächen, Defiziten und Potenzialen so viel Wertvolles für ihr Leben mitgeben kann. Finanziell rechnen wird sich der Beruf eines Sprachlehrers/einer Sprachlehrerin jedoch nicht.

Thomas Hödlmoser hat recht: Lehrer sollten sich wirklich über etwas anderes aufregen!



Mag. Monika Steigerwald, 5020 Salzburg