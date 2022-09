Lehrerausbildung damals

Ergänzend zum Brief von Frau Mag. Lakner "Lehramtsstudium damals und heute", 14. 9.): Ich habe 1965 an der Bischöflichen Lehrerbildungsanstalt in Linz maturiert. Wir hatten die Matura in der Tasche (und konnten somit studieren), wir waren aber auch "provisorische Volksschullehrer". Wir wurden für den Beruf des Lehrers (im Rahmen der Möglichkeiten) sicher sehr gut ausgebildet: Wir hatten an der Anstalt eine Übungsvolksschule (mit ausgezeichneten Pädagogen) und mussten im letzten Schuljahr für drei Wochen "aufs Land" (Landschulwoche). Mit 19 Jahren wurden wir dann ins "kalte Wasser geworfen".

Etwa ein Viertel der Klasse studierte weiter; die Übrigen begannen - oft unter widrigsten Umständen - zu unterrichten. 1968 wurde dann die zweijährige Pädak eingeführt; später verlängert - und heute sind wir letztlich bei sechs Jahren Ausbildung gelandet - in meinen Augen ein völliger Schwachsinn. Wenn man dann noch liest und hört, dass die pädagogische Ausbildung zu wünschen übriglässt, braucht man sich nicht zu wundern, dass sich immer weniger junge Menschen diese sechs Jahre antun. Nebenbei bemerkt: Mir hat die pädagogische Ausbildung an meiner Schule für mein späteres Lehrerleben an einer BMHS mehr gebracht als jene an der Universität! Und heute bin ich - als Pensionist und Lesepate an der örtlichen Volksschule - sehr froh und stolz auf meine damalige Ausbildung!

Wolfgang Neubacher, 5203 Köstendorf