Lehrerausbildung Planungs- und Kommunikationsmängel

Bei der Einführung der neuen Lehrerausbildung an der Pädagogischen Hochschule hat man sträflich übersehen, dass es durch die Verlängerung von sechs auf acht bzw. auf zehn Semester automatisch zu einem Anstellungsminus von mindestens zwei Jahren kommen musste.

Die Anzahl der in Pension gehenden Lehrer und Lehrerinnen und die Anzahl der Neueintretenden hätte man voraussehen und berechnen können, ebenso die Anzahl der Schüler. Es ist daher - aus meiner Sicht - fahrlässig gewesen, diese Situation nicht zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen wie zum Beispiel Ausbildungsmöglichkeiten für Interessierte aus anderen Berufen. Wenn es nun und zukünftig immer mehr teilverpflichtete Lehrer gibt, liegt dies daran, dass zusätzlich das Masterstudium für eine entsprechende Berufslaufbahn verpflichtend ist.

Die Übertragung der Verwaltung von den Landesschulräten auf die weisungsgebundenen Bildungsdirektionen hat zur Folge, dass die Lehrerstunden vom Ministerium an die Länder zugewiesen werden je nach Schülerzahl und Schulstandort. Als ehemaliger Vizepräsident des Landesschulrates für Salzburg weiß ich, wie schwierig eine (fach-)gerechte Zuteilung an die Städte und noch mehr für die ländlichen Gebiete sein kann.





Hofrat Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg