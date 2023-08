Lehrerin findet keine Anstellung

Der Hilfeschrei einer Bekannten, die in Österreich eine Anstellung als Lehrerin sucht, wird nicht erhört.

Ich zitiere ihr Schreiben an mich: "Ich verstehe es nicht: Überall werden Lehrkräfte gesucht - ich bin eine ausgebildete Kunstlehrerin (Künstlerin im Lehrberuf) - suche seit über zwei Jahren einen Job in Österreich, nicht ortsgebunden. Meine Bewerbung liegt an den verschiedenen Stellen österreichweit auf. Warum werde ich nicht einmal kontaktiert, geschweige denn mit Freuden genommen, wenn wirklich so ein Mangel herrscht?" Mir ist dies ebenso absolut unverständlich.

Mag. Jutta Brunsteiner, 5020 Salzburg