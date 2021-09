Wie man hört, gibt es einen Lehrermangel an den Pflichtschulen. Diese Situation gab es schon einmal in hohem Ausmaß in den 60er-Jahren. Da wurden Lehrer aus dem Ruhestand zurückgeholt, d. h. bis über 70-Jährige unterrichteten wieder. Wir im Aktivstand leisteten bis zur Hälfte der damaligen Lehrverpflichtung, das waren bis zu zwölf Stunden pro Woche im Wege von Mehrdienstleistungen. Freigestellte Volksschuldirektoren mussten wieder eine Klasse übernehmen! Für die jetzige Misere ist die "vorausschauende" Schul- und Bildungspolitik im vergangenen Jahrzehnt verantwortlich!

5020 Salzburg



Hofrat Dr. Wilhelm Pölzl,