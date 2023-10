Lehrermangel hausgemacht

Trotz Pensionierungswelle und akutem Lehrermangel wurde die Dauer des Lehramtsstudiums enorm verlängert. Brauchte man früher sechs Semester (PädAk), um Volksschullehrerin oder Mittelschullehrer zu werden, beziehungsweise neun Semester, um Gymnasiumlehrerin beziehungsweise Oberstufenlehrer zu werden (Magisterstudium-Lehramt), so muss man heute mindestens zwölf Semester dafür einplanen (acht Semester Bachelor und vier Semester Master verpflichtend). Erschwerend kommt hinzu, dass man, studiert man in Linz, an mehreren Universitäten in Salzburg und Oberösterreich Seminare belegen muss. In Zeiten des Klimawandels schickt man Studentinnen und Studenten wöchentlich ohne Bedenken von Salzburg nach Linz und wieder retour. Dieser Verbund aus mehreren Universitäten wird Cluster genannt und ist desaströs organisiert. Stichwort Bürokratie! Sogar Pädagoginnen, die bereits ein Lehramt-Magisterstudium absolviert haben und im Rahmen eines Erweiterungsstudiums noch ein drittes Fach studieren wollen, werden derart große Steine in den Weg gelegt, dass man schon eher von Felsen reden muss. Beispielsweise wird man gezwungen, einen Kurs "Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten" zu belegen, obgleich man bereits eine Diplomarbeit verfasst hat und ergo einen Magistertitel trägt. Zusätzlich dazu wird einem in vielen Fällen das Latinum aus dem alten Studium nicht angerechnet und man wird nicht nur gezwungen, eine weitere Prüfung darüber zu absolvieren, sondern auch noch einen einjährigen Kurs mit Anwesenheitspflicht zu belegen. Dazu kommen aufwändige Praktika, obwohl man bereits seit Jahren unterrichtet. Die Antwort der Politik auf den Lehrer/-innenmangel ist, Studenten und Studentinnen häufig schon im ersten Studienjahr in die Schule zu holen, sowie der breite Einsatz von Quereinsteigern, die ohne jegliche pädagogische Vorbildung als Lehrkraft tätig werden. Die Präsenz der Quereinsteigerinnen in den Schulen ist grundsätzlich sehr positiv, dennoch steht der stetig steigende Einsatz von Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im krassen Gegensatz zu der von den Hochschulen propagierten Hochhaltung der Ausbildungsqualität durch Verlängerung der Ausbildungsdauer.





Mag. Stefan Kapsammer, Mag. Michael Reitmayr, 4040 Linz