Lehrermangel hausgemacht

Heute Vormittag (8. 9.) erhielt ich einen Anruf, der bezeichnend ist für unser Land und dessen Politik. Es erreichte mich ein Hilferuf aus einer Volksschule im Land Salzburg, weil wegen akuter Personalnot Klassenzusammenlegungen drohen.

Ich bin pensionierte Lehrerin, und nun soll ich wieder ins Berufsleben einsteigen. Diese Probleme verdanken wir der Kurzsichtigkeit unserer Politik mit ihren sogenannten Experten! Der Lehrermangel ist seit Jahren voraussehbar: geburtenstarke Jahrgänge gehen in Pension und die Ausbildung wurde verlängert. Und nun wundert man sich und übergibt die Verantwortung in erster Linie an die Direktoren der Schulen ab. Nach dem Motto: Irgendwie wird es schon gehen "wursteln" wir weiter. Typisch österreichisch!





Brigitte Rohrmoser, 5612 Hüttschlag