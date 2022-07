Lehrermangel - Katastrophe oder Chance?

Warum ist für viele junge Menschen die Ergreifung des Lehramts gänzlich unattraktiv geworden? Werden Politiker zu heiklen Themen befragt, so lautet die Antwort allzu oft, "Das wird man sich anschauen müssen". Die Zeit des Schauens, Anschauens, Zuschauens und Wegschauens ist längst vorbei. Für das kommende Schuljahr fehlen bereits hunderte Lehrer/-innen. Ist der grassierende Lehrermangel Beginn einer bildungspolitischen Katastrophe oder möglicherweise sogar eine Jahrhundertchance? Ich meine Zweiteres. Allerdings ist das aktuelle, dilettantisch konzipierte Lehrerausbildungssystem zu verwerfen und komplett neu zu denken. Einige Inputs dazu:

- Bachelorstudium abschaffen. Master-bzw. Magisterdiplom für 10-semestriges Lehramtsstudium.

- Jeder Lehramtsstudent (Volksschul- Sekundar- und AHS-Lehrer in spe) absolviert während des Studiums zweimal durchgehend ein Semester Unterrichtspraxis als "Assistenzlehrer" in einer Klasse eines erfahrenen Pädagogen, um das nötige handwerkliche Rüstzeug zu akquirieren.

- Umsteiger mit abgeschlossenem Studium (IT, Physik, Chemie, Psychologie, Sportwissenschaften, etc.) und Quereinsteiger mit einschlägigen Erfahrungen im sozialen oder pädagogischen Bereich (Religionslehrer, Sozialarbeiter, etc.) außen vor. Für all jene gilt Studienverkürzung um bis zu zwei Jahren.

- Angleichung der Entlohnung für Volks- und Sekundarstufenlehrer auf das AHS-Lehrerbesoldungsniveau.

Oben erwähnte Denkansätze könnten Stimulanz für tausende ambitionierte Menschen sein, doch wieder ein Lehramtsstudium ins Auge zu fassen.







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl