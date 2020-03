Lehrermangel - warum bloß?

Überraschung, Überraschung! Künftig gibt's zu wenig Lehrer. Warum bloß? Rasch ist eine Erklärung gefunden: die schlechte Bezahlung! Ich bin wirklich schon viele Jahre Lehrerin, eine lange Zeit war ich auch Bildungsberaterin, aber niemals habe ich gehört, dass das Gehalt eine Rolle bei der Berufswahl für bzw. gegen den Lehrberuf oder als Grund für das Aussteigen gespielt hätte.

Bei jenen, die sich gerade für einen Beruf entscheiden, konnte man hören, dass die mangelnde Anerkennung durch die Gesellschaft abstoßend ist oder der Dauerstress. Bei jenen, die vorzeitig das Handtuch werfen, hört man von desinteressierten Jugendlichen mit aggressivem Verhalten, mangelnden Möglichkeiten bei disziplinären Problemen, fehlender Unterstützung durch Eltern und Dienstgeber usw. Nicht zu vergessen: Die alljährliche Neiddiskussion in den Medien bezüglich Ferienkürzungen und Halbtagesjob mit 12 Wochen Ferien. Wenn das doch alles so toll ist, warum stehen die Jungen nicht Schlange vor der Uni? Abschließend kann man frei nach Kabarettist Andreas Ferner zusammenfassen: "Der Lehrberuf ist so wie der Behindertenparkplatz - jeder ist neidisch, aber keiner will ihn".







Mag. Edith Wimmer-Vondrus, 5431 Kuchl