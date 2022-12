Im Artikel "Lehrermangel: Was tun?" in den SN vom 27. Dezember wird der Unterrichtsminister zitiert, dass über das neue Quereinsteigermodell zusätzliches Personal an die Schulen gebracht werden soll. Wenn sich nun jemand sofort dafür entscheidet und noch im Sommerhalbjahr zu unterrichten beginnt, wird aktuell bei Bundeslehrern ein sogenannter "II L Dienstvertrag" ausgestellt. Dies bedeutet allerdings, dass der Dienstvertrag mit Schuljahresende und nicht mit dem Sommerferienende durch Zeitablauf endet. Auch wenn dann im darauf folgenden Herbst eine Weiterverwendung des Lehrers/der Lehrerin stattfindet, ist diese Person während der Sommerferien arbeitslos und muss den Weg zum Arbeitsmarktservice antreten, wenn sie eine Unterstützung, Krankenversicherung, etc. für diese Zeit braucht. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass in der Zeit, in der man arbeitslos gemeldet ist, kein Auslandsaufenthalt möglich ist und somit nicht einmal ein kurzer Ausflug zum Meer. Gleichzeitig stellt sich auch die Frage, wie sinnvoll es ist, die AMS-Maschinerie anzuwerfen, wenn klar ist, dass man neun Wochen später wieder im Schuldienst verwendet wird, zumal es sich bei dem großen Personalmangel um eine gesicherte Verwendung handeln muss. Mit diesem befristeten Anstellungsverhältnis findet üblicherweise eine Weiterbeschäftigung auch bei Mangelfächern über mehrere Jahre von einem Schuljahr zum anderen statt. Es handelt sich also nicht um eine einmalige Befristung - sondern die Aufeinanderfolge von befristeten Anstellungsverhältnissen. Für Kettenverträge gelten nur sachlich zulässige Ausnahmen. Wie trifft das bei Planstellen zu? Eine massive Änderung der Rahmenbedingungen wäre mit großer Sicherheit ein wirksamer Hebel, um als attraktiver Arbeitgeber auftreten zu können.





Rudolf Mayr, 9020 Klagenfurt