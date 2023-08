Lehrkräfte wollen vor allem unterrichten

Zum Bericht über die personellen Probleme im Salzburger Schulwesen: Ich habe mehr als 43 Jahre im Bildungsbereich - davon 40 Jahre als AHS-Lehrer in Wiener Neustadt - gearbeitet.

Ich habe stets sehr gerne unterrichtet, bin sehr gerne in den Klassen gestanden und habe als Geograph und Historiker noch lieber Exkursionen, Lehrausgänge, Schullandwochen und Bildungsreisen organisiert und geleitet. Was mich allerdings immer gestört hat, waren genau jene Dinge, die "von oben" gekommen sind: vornehmlich überbordende bürokratische Vorschriften (etwa für Klassenvorstände, Exkursionsleiter etc.), viele und oft sinnlose Evaluationen und Erhebungen oder auch manche gesetzliche Regelungen (z. B. die sich immer wieder ändernden Maturavorschriften, die kaum Qualitätssteigerungen gebracht haben, das neue Dienstrecht mit deutlichen Verschlechterungen für die Junglehrer:innen usf.). Man hat - überspitzt formuliert - bisweilen den Eindruck, dass es manche Erlässe nur deswegen gibt, weil irgendwelche Beamte der Schulverwaltung die Existenz ihrer Arbeitsplätze rechtfertigen müssen.

Auch die mangelnde Unterstützung durch vorgesetzte Schulbehörden, vornehmlich der Landesschulräte bzw. der Bildungsdirektionen, stellen ein großes Manko dar. Ich erinnere mich noch gut an den spektakulären Leserbrief von Sepp Schnöll in Ihrer Zeitung vor einigen Jahren zu diesem Thema. Er hat viel Staub aufgewirbelt, weil der Kollege dieses Problem unverblümt angesprochen hat. Den Bildungsdirektionen ist es offensichtlich stets wesentlich wichtiger (gewesen), sich nicht mit Mächtigen und Meinungsmachern anzulegen, als in heiklen pädagogischen Fragen Rückgrat zu zeigen und den Lehrkräften den Rücken zu stärken. Die Stellungnahme der Salzburger Bildungsdirektion im Lokalteil der SN, bald nach dem genannten Leserbrief erschienen, hat mich in dieser Ansicht bestärkt.

Auch die von Frau Haimerl angesprochene Praxis der Bildungsdirektion, bis vor Kurzem Teilzeitwünsche von Lehrkräften generell abzulehnen, setzt diese Politik der Geringschätzung von Bedürfnissen der Unterrichtenden, die offenbar bloß als Befehlsempfänger fungieren sollen, fort.

Es ist daher sehr löblich, dass sich nun die Salzburger Landespolitik dieser Problematik annimmt und den strukturellen Schwächen entgegensteuert. Wobei vorbeugen besser als reparieren ist, wie in den Beiträgen Frau Haimerls richtig angemerkt wird. Es wäre eigentlich ziemlich einfach: Man müsste nur den Lehrkräften seitens der Politik, der Schulverwaltung und der Medien wertschätzend gegenübertreten, ihnen auch Anerkennung zukommen lassen, sie von sinnentleerten Tätigkeiten befreien, ihnen im Bedarfsfall den Rücken stärken und sie ungehindert das tun lassen, wofür sie Lehrer:innen geworden sind: um zu unterrichten sowie Jugendliche zu bilden und auszubilden.

Dr. Heinrich Zwittkovits, 2700 Wiener Neustadt