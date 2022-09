Lehrkräftemangel bekannt

Regelmäßig vor Schulbeginn kommt das Bildungsministerium drauf, dass es einen Lehrkräftemangel gibt. Wer sehen will, sieht das schon vorher.

Die Personalplanung ist einfach: Man weiß wie viele Schüler/-innen und man weiß, wie viele Lehrer/-innen zur Planung stehen. Ich wollte selbst einmal Lehrer werden und war eine kurze Zeit in der Erwachsenenbildung. In der HTL hatten wir einige Lehrer aus der Wirtschaft. Darunter einen Rückkehrer aus dem NASA-Mondlandungsprogramm. Der war sehr gut, auch ohne lange pädagogische Ausbildung. Zweifellos ein Glücksgriff. Aber sein Fach hat er verstanden und begeistert vermittelt.





Peter Krismer, 5020 Salzburg