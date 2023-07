Vom Lehrlingsprojekt der Lehrlinge vom Hotel Sacher bin ich sehr berührt und es zeigt uns Senioren, dass es viele jugendliche "Hoffnungsträger" in verschiedensten Bereichen gibt. Natürlich kann man auch einen Rückschluss auf eine sehr soziale Einstellung der Hotelleitung schließen.

Möge das Dichterwort Adalbert Stifters alle an dieser Aktion Beteiligten begleiten "Ewig bleibt es unverloren, was das Herz dem Herzen gab."



Marianne Eder, 5752 Viehhofen