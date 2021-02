Lehrpersonal bewies große Flexibilität

Lehrer/-innen mussten in den letzten Monaten ihr pädagogisches Feingefühl und ihre fachliche Flexibilität mehrfach unter Beweis stellen.

Volksschullehrer/-innen mussten lange Zeit einen Teil der Klassen am Schulstandort unterrichten und für den anderen Teil zeitgleich online oder telefonisch zur Verfügung stehen. Mittelschullehrer/-innen und Lehrer/-innen der AHS-Unterstufe waren gefordert, keine Schüler/-innen im Distance Learning zu verlieren und alle unter Zeitdruck fit im Umgang mit Lernplattformen wie Microsoft Teams zu machen. Oberstufenlehrer/-innen wiederum begegneten der Herausforderung, die Schüler/-innen über einen sehr langen Zeitraum ausschließlich online unterrichten zu müssen.

Ein funktionierender Distanzunterricht erfordert überdies ein ständiges Mitdenken, da Arbeitsaufträge akribisch genau strukturiert und formuliert werden müssen und Unterricht per Videokonferenz anders zu planen und durchzuführen ist als eine Präsenzstunde in der Klasse. Im Schichtbetrieb erfordern die Unterrichtsplanungen nun neuerlich ein abgestimmtes System zwischen Unterricht vor Ort, Arbeitsaufträgen im Distance Learning und Onlineunterricht an Freitagen.

Größten Respekt dafür allen Lehrpersonen!



Dr. Petra Dürnberger, 5020 Salzburg