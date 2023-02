Lehrplanreform in einer Demokratie

Sieht man Schule in einer demokratischen Gesellschaft als eine Gemeinschaft von Lehrenden-Lernenden-Schulleitung-Eltern-Schulverwaltung-Schulerhalter, ergeben sich in grundsätzlichen Fragen Konsequenzen in einer Mitgestaltung und Mitbestimmung. Die wesentliche komplexe schulische Aufgabenstellung ist als gesetzliche Grundlage die Lehrplangestaltung. Wie immer Lehrpläne formuliert werden und Vorgaben erstellen, man denke etwa an didaktische Grundsätze, Bildungsziele und Bildungsinhalte, sind in einer Demokratie unter Beachtung verfassungsrechtlicher Grundsätze, entsprechende Gremien beziehungsweise Arbeitsgruppen festzulegen. Es gehört zum Selbstverständnis, dass Mitglieder der Schulgemeinschaft mit ihren Vertretern mitarbeiten. Im Hinblick von Politischer Bildung ist es selbstverständlich, dass auch Lernende als Staatsbürger mit Wahlrecht, ihre Vertreter stellen. Begleitende Maßnahmen wie eine Einführung, Begleitung und Unterstützung sollten ebenso ihnen zur Verfügung stehen. Als ehemaliges Mitglied einer Lehrplanarbeitsgruppe sehe ich alle bildungspolitischen Bemühungen, als aktiven Beitrag Politischer Bildung, zur Verbesserung von Mitgestaltungsmöglichkeiten und Mitbestimmungsmöglichkeiten, positiv. Ungeachtet dessen sind Kritik und Verbesserungsmöglichkeiten erwünscht.





Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel