Es ist schier unglaublich, aber offenbar gibt es immer noch genügend viele verantwortungslose, die in gesperrte Hänge und bei bekannter Lawinengefahr einfahren und dann Rettungsmannschaften auch noch in Gefahr bringen, weil diese dann nach Verschütteten suchen (müssen). Da fragt man sich wirklich, warum Retter solche Idioten bergen sollen, es heißt bekanntlich "Wer sich in Gefahr begibt, kommt drin um".

Quelle: SN