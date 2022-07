Leider eine Unart

Die Festspiele haben wieder begonnen, die Besucher strömen in die Spielstätten, die Reihen füllen sich, und doch fällt mir eine Unart immer wieder auf:

Manche, die in eine Reihe hinein- und an anderen vorbeigehen, drehen diesen Menschen den Rücken und somit auch ihren Hinterteil zu. Ich finde, das gehört sich nicht. Zwei (fremde) Menschen sollten sich nicht so begegnen. Viel besser: Sich mit dem Gesicht zu den anderen in der Reihe drehen und einem freundlichen Lächeln und Gruß weitergehen, das ist sympathisch und korrekt. So wird die Aufführung noch viel schöner und es ergeben sich ungeahnte Begegnungen, glauben Sie's mir!







Mag. Eva-Maria Weidl, 5020 Salzburg