Leihmutterschaft: Tausch von Geld gegen Kind

Dass es Leni, die aus einer Leihmutterschaft entstanden ist, bei ihrem Papa und ihrem Papi gut geht, ist schön und positiv! Dennoch fällt es mir schwer, das "Aber" nicht gleich mitzudenken. Leihmutterschaft ist in vielerlei Hinsicht problematisch und ein großes Risiko für Frauen und Kinder. Es gibt Gründe, warum sie in Österreich nicht erlaubt ist. Wenn irgendetwas nicht klappt, wird deutlich, dass es eben kein neutraler Weg zum Glück ist: Die Grenze zum Kinderhandel ist fließend. Es ist ein Tausch von Geld gegen Kind und es wird vertraglich festgelegt, was etwa im Fall einer Behinderung passiert oder wenn die Leihmutter das Kind doch nicht hergeben mag. Leihmütter nehmen viel in Kauf: Jede Schwangerschaft mit einer fremden Eizelle ist eine Hochrisikoschwangerschaft, Frühgeburten sind häufig. Oft braucht es mehrere Versuche mit mehreren Frauen. Es wäre interessant zu wissen, wie das in dem geschilderten Fall war. "Tragemütter" werden dazu angehalten, in der Schwangerschaft keine Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Kaiserschnitt ist die übliche Entbindungsart und die schnelle Trennung von der Mutter, ebenfalls mit dem Ziel, Bindung zu vermeiden. All das ist das Gegenteil von dem, was wünschenswert ist für Kinder. Die anonyme Eizellspende, die zu der von Ihnen geschilderten Schwangerschaft führte, wäre in Österreich verboten. Die eigene Herkunft zu kennen, ist ein Kinderrecht, ebenfalls die Möglichkeit, bei den Eltern aufzuwachsen.

Es ist nachvollziehbar, dass Menschen sich ihren Kinderwunsch erfüllen wollen. Es lieg am Gesetzgeber aufzuzeigen, wo es Grenzen gibt, nämlich dort, wo andere Menschen Risiken ausgesetzt sind. Es gibt Kinderrechte, die missachtet werden. Ins Ausland zu fahren, wo es niedrigere oder fehlende Schutzbestimmungen gibt, ist problematisch. Und ja: Es ist "trotzdem Liebe". Damit ist aber noch nicht alles gut.





Helene Göschka, 1150 Wien