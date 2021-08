Leistbares Wohnen in Ballungsräumen

Der größte Preistreiber für Wohnraum ist der exorbitante Grundstückspreis. Diesem Problem haben sich Architekten gewidmet. Der Grundgedanke ist, dass nicht sündteure, unverbaute Grundstücke für Wohnbau verwendet werden, sondern bereits verbauter Grund, nämlich Parkplätze. Wird in Städten ein neues Wohnhaus gebaut, so wird entweder ein Riesenloch für eine Tiefgarage ausgehoben, oder das Haus wird auf Säulen gestellt, damit die Autos darunter geparkt werden können. Daher ist die Überlegung: Warum nicht gleich bereits bestehenden Parkraum überbauen? Dadurch könnte sehr viel Fläche günstig für Wohnbau mobilisiert werden und wertvolle Grünflächen könnten zu Oasen aufgewertet werden und zur Hebung der Lebensqualität beitragen. Dadurch wird eine weitere Versiegelung des Bodens unterbunden und das ist gerade in Hinsicht auf die prognostizierten zunehmenden Hochwässer ein Gebot der Stunde. Nachverdichtungen würden überflüssig und große alte Bäume als effiziente Klimaregulatoren könnten weiterhin zur Wohn- und Lebensqualität bestehender Objekte beitragen und wenn die neuerrichteten Gebäude begrünte Flachdächer hätten, käme sogar ein Stück Natur zurück. Aus meiner Sicht eine Win-win-Situation für Mensch und Natur.

Markus Bader, 5621 St. Veit