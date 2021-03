Leistbares Wohnen ist Aufgabe der Politik

In dem Artikel "Anstieg der Wohnpreise ist erschreckend" vom 16. März 2021 schreiben Sie, dass es eine immer höhere Anfrage an Wohnmöglichkeiten gibt, jedoch kaum eine lösungsbringende Reaktion der Politik gezeigt wird. Auch unserer Meinung nach ist diese Untätigkeit der am meisten ausschlaggebende Grund für die sehr hohen Wohnpreise.

Dazu möchten wir Ihnen als angehende Wohnungsmieter oder Wohnungsbesitzer Folgendes mitteilen.

Im vorliegenden Interview schildert Barbara Unterkofler ihre Sicht der Dinge und behauptet, dass es nicht die Aufgabe des Landes sei, den Anstieg der Wohnpreise zu regeln. Unserer Meinung nach ist es schon wichtig, dass die Regierung sich darum kümmert, dass sich auch Menschen mit weniger hohem Einkommen wie Studenten und Schüler ein Dach über dem Kopf leisten können. Auch für Normalverdiener, welche keine unglaublichen Mengen an Geld verdienen, kann es, wenn es so weitergeht, in Zukunft schwer werden, sich eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen.

Wenn es so weit kommt, dass sich Schüler, Lehrlinge oder Studenten keine Wohnung leisten können, wird es für die Verantwortlichen schleunigst Zeit, sich um die Regulierung des Wohnungsmarkts zu kümmern, sodass sich die Sachlage in Zukunft nachhaltig entwickeln kann. Daran denkend, dass wir in drei Jahren eventuell selbst auf Wohnungssuche sein werden, haben wir kein gutes Gefühl, wenn wir auf die jetzige Situation schauen. Obwohl der jetzige Anstieg der Wohnungspreise auch mit der Pandemie zu tun hat, denken wir, dass Covid auch noch in den nächsten Jahren unser Leben beeinflussen wird.

Deshalb ist es unserer Meinung nach unerlässlich, sich um neue Bauprojekte oder Hilfspakete zu kümmern, die jetzt und auch fortan die Suche nach einem Wohnplatz für die zukünftigen Erwachsenen erleichtern. Angesichts dieses Umstands appellieren wir an das Land Salzburg, neue und bessere Wohnräume bauen zu lassen und den Menschen leichter Zugang zu diesen zu verschaffen.



Janis Papai, Vitus Emberger, Florian Kössler, Schüler der HTL St. Johann