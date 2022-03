Zum Artikel "Eigentum wird immer teurer" vom 18. 3. 2022 im Lokalteil der SN:

Sehr geehrte Frau Rauscher!

Beim Lesen des Artikels über die Immobilienpreise vom Freitag, dem 18. 3. 2022, ging mir die Galle hoch! Alles gut und schön, dass Immobilien krisensicher und eine gute Wertanlage sind, um die Vorteile kurz zu umreißen. Aber wie sollen sich Jungfamilien, die sich geeigneten Wohnraum für sich und ihre Kinder anschaffen wollen und mit einer Vier-Zimmer-Wohnung oder gar einem Reihenhaus liebäugeln, das leisten können? Es ist schlichtweg eine Unverschämtheit zu behaupten, dass man sich von den derzeitigen Preisen nicht abschrecken lassen soll! Bitte erklären Sie mir, liebe Frau Rauscher, wie sich junge Leute mit einem durchschnittlichen Einkommen und mühevoll zusammengesparten Eigenmitteln eine derartige Finanzierung ohne Hilfe von Erbteilen oder sonstigen Hilfsmitteln leisten können, ohne dabei finanziell zugrunde zu gehen.

Auch die vielen Angebote von Immobilienmaklern, in denen sie "leistbares" Wohnen um 800.000 Euro oder noch mehr anbieten, steigern meine Wut ins Unermessliche! Allein für die Nebenkosten (inkl. Maklergebühr) fallen rund 10 Prozent an, sohin im Falle des genannten Beispiels 80.000 Euro. Somit benötigt man 880.000 Euro an Kapital, die zu erwerbende Einrichtung gar noch nicht mitberücksichtigt. Sie richten sich offenbar nur an Anleger und Spekulanten und haben null Interesse an Wohnraumschaffung für Familien. Je höher der Verkaufspreis, desto höher die Provision - ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Hoffentlich bewirkt das neue Gesetz hinsichtlich der Festlegung des 20-prozentigen Eigenmittelanteils und einer Laufzeitbegrenzung von 35 Jahren bei Finanzierungen eine Kehrtwende in der Preispolitik, da eine Finanzierung solch horrender Summen nicht mehr möglich wäre und die Nachfrage an derartigen Spekulationsobjekten sinken könnte.



Doris Dorner, 5161 Elixhausen