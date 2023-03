Leistbares Wohnen wurde zehn Jahre lang vernachlässigt

Staunend und ratlos lässt Wilfried Haslauer und die ÖVP den politischen Betrachter nach der Präsentation ihres Wahlprogramms zurück. Hätten ÖVP und Grüne nicht zehn Jahre Zeit gehabt, um all das zu tun, was jetzt in ihrem Wahlprogramm vorgeschlagen wird? Zehn Jahre lang wurde das leistbare Wohnen sträflich vernachlässigt und zu Grabe getragen und mit dem Wohnbaugeld der Salzburgerinnen und Salzburger ein Naturschutzgebiet gekauft. Jetzt das Gegenteil von dem zu fordern, was man getan hat, ist eine politische Bankrotterklärung.







Franz Bauernfeind, 5450 Werfen