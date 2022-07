Leistungen von Familien werden nicht wertgeschätzt

Da wollen uns Politiker wie der Kärntner Landeshauptmann Kaiser einreden, familienfreundlich zu sein, weil sie nur jene 25 Prozent jener Eltern all unser Steuergeld geben, die ihre unter dreijährigen Kleinkinder familienextern, institutionell in Krabbelgruppen etc. betreuen lassen. Die Leistungen der großen Mehrheit der Familien wird weder wertgeschätzt, geschweige denn honoriert. Warum ist das heute so? Weil die 15 Regierungschefs der damaligen EU-Mitgliedsstaaten 2001 in Barcelona zur Sicherung des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung beschlossen haben, dass möglichst viele der unterdreijährigen Kleinkinder familienextern, institutionell in Krabbelgruppen, Horten etc. betreut werden sollen. Das schafft nicht nur Arbeitsplätze beim Bau dieser Einrichtungen sondern vor allem Arbeitsplätze für zusätzliche Kindergartenpädagog/-Innen. Zudem kehren beide Elternteile möglichst bald wieder ins Erwerbsleben zurück und verfügen damit wieder über ein volles Familieneinkommen. Damit steht wieder mehr Geld für Konsumausgaben zur Verfügung und alles zusammen fördert das Wirtschaftswachstum. Und das ist wieder gut für jene, die ihre Millionen bzw. Milliarden über die Börsen in weltweit agierende, milliardenschwere Wirtschaftsunternehmen investiert haben. Und unsere Politikerinnen und Politiker á la Kaiser besorgen deren Geschäft. Nach dem Kindeswohl, danach was der Großteil der Familien will und braucht, fragt niemand. Erstaunlich eigentlich, dass wir Politiker/-Innen, die ihre so wichtige Leistung für die Zukunft unserer Gesellschaft einfach ignorieren, immer noch wählen.

Josef Guggenberger, 5165 Berndorf bei Salzburg