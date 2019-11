Leitartikel zu "Lehrerbewertungs-App"

Manfred Perterer meint in seinem Leitartikel vom 19.11., die offiziellen Bildungseinrichtungen hätten das Thema Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler an Lehrende seit Jahren nicht ernst genommen. Da muss man sich schon fragen, wie genau hier recherchiert wurde. Seit 2005 gibt es QIBB, die Qualitätsinitiative an berufsbildenden Schulen, die über sehr gute und im Gegensatz zu "Lernsieg" (wer auch immer auf diesen unsäglichen Namen gekommen ist) valide Instrumente verfügt, die ständig verwendet und ausgewertet werden. Als Beispiel sei hier nur das Individualfeedback genannt, das zahlreiche Lehrkräfte Jahr für Jahr bei ihren Schülerinnen und Schülern einholen und anschließend mit ihnen besprechen. So ist im Gegensatz zur fragwürdigen Methode von "Lernsieg" eine sinnvolle und nachhaltige Rückmeldung möglich. Dass der in den letzten Jahren EU weit überstrapazierte Datenschutz für Lehrerinnen und Lehrer offenbar nicht gilt, ist eine andere Geschichte.





Mag. Ingrid Bayer, 5020 Salzburg