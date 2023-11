Lepi-Hallenbad ist die beste Lösung

Vor circa zehn Jahren wurde das Paracelsus-Hallenbad trotz großer Widerstände der Bevölkerung ohne Weitblick und verkehrs- und parkplatzungünstig mitten in der Stadt in einer Größe errichtet, die weder für internationale Wettkämpfe noch für den schulischen Schwimmunterricht geeignet ist. Das Einzugsgebiet war damals 2014 wie heute mit über 300.000 Menschen bekannt und trotzdem wurde aus trotzigen Justamentgründen einiger nicht entscheidungsfreudiger Stadtpolitiker diese baumängelbehaftete Fehlkonstruktion erbaut.

Nun also erkennt unser Vizebürgermeister Bernhard Auinger diese Hallenbadmisere und schlägt auf dem Gelände des Freibads Leopoldskron ein weiteres Hallenbad vor, das allen Kriterien einer zufriedenstellenden Nutzung entsprechen soll. Man hätte sich den seinerzeitigen Bau des Paracelsus-Hallenbads ersparen können, wäre da nicht der fehlende Weitblick gewesen und hätte man schon damals auf mich gehört. Am

28. 8. und 20. 10. 2014 habe ich in den SN als einzig sinnvolle Maßnahme vorgeschlagen, das geplante Hallenbad beim Lepi zu errichten, weil es dort unmittelbar anschließend eine riesengroße unverbaute Wiese gibt, es dort im Lepi bereits die gesamte notwendige Infrastruktur wie Wasser, Elektrik usw. für den Bau eines Hallenbads gibt, eine Tiefgarage errichtet werden könnte, der Kurbetrieb, eventuell mit einem Ärztezentrum, ausgebaut werden könnte und die Gäste je nach Witterung zwischen Hallenbad und Freibad wechseln könnten.

Mein damaliger abschließender Wunsch war, dass diese sehr vernünftige und leicht verwirklichbare Idee ohne politisches Hickhack, nur von Sachargumenten getragen, verwirklicht werden könnte. Leider gab es seinerzeit auf meinen Leserbrief von kompetenter Stelle keine Reaktion und dafür muss wegen dieser Missplanung heute wieder einmal der Steuerzahler büßen.

Zuletzt noch eine Bitte: Macht diesmal alles richtig!

Hans Wiesinger, 5020 Salzburg