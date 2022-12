Lernen und Freude

Als Pädagoge frage ich mich öfters: Wollen wir unsere Erkenntnisse im Berufspädagogischen als Geheimnisse bewahren oder wollen wir sie allgemein zur Verfügung stellen? Wenn letzteres zutrifft, dann hilft nur eines - nämlich direktes Interponieren! Mit der Psychologie des Lernens sollte man eigentlich in der ersten Klasse, Sekundarstufe I, konfrontiert werden. Schüler/-innen der 1. Klasse werden nicht spontan auf die Idee kommen, ein Lernjournal anzulegen oder - in Bezug auf zeitlich versetzte Wiederholung - eine Mindmap zu einem abgeschlossenen Themenbereich zu gestalten. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es mir gerade in der Unterstufe anders ergangen wäre, hätte ich etwas von Routinebildung angeraten bekommen. Die Gehirnforschung zeigt seit Jahren: Lernen kann ein mühsamer Prozess sein oder durch Freude geschehen. Ernst Haeckel, auch wenn er kein Gehirnforscher, sondern Biologe war, formulierte es einmal so: "Die wahre Bildung besteht nicht in totem Wissen und leerem Gedächtniskram, sondern in lebendiger Entwicklung des Gemütes und der Urteilskraft." Das mit der Freude bzw. freien Gemütsentwicklung hat sich in der institutionellen Bildung noch nicht flächendeckend durchgesetzt, es wird immer noch auf tradierte, starre Methoden und Herangehensweisen gesetzt. Da müssen wir Berufspädagogen auch mal "non possumus" sagen. Ich kann immer den komplizierten, erschöpfenden Weg gehen, aber er lässt sich im Sinne der Selbstbestimmung der Schüler/-innen gegenwärtig nicht mehr rechtfertigen.



Tobias Buchmayr, 5020 Salzburg