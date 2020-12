Lernpläne sinnvoll anpassen

Seit dem Frühjahr ist der Unterricht an unseren Schulen durch die Coronakrise in Umfang und Qualität stark beeinträchtigt. Die Lehrkräfte sind dem Lehrplan verpflichtet, können aber die Inhalte nur eingeschränkt vermitteln. Die Schüler/-innen wissen, dass sie dennoch alles ausreichend beherrschen müssen und viele sitzen deshalb täglich bis zu elf Stunden vor dem Bildschirm - wenn sie nicht Hilfe von den Eltern oder Nachhilfe erhalten können. Manche Lehrende versuchen noch jetzt den Stoff vom Sommersemester nachzuholen und andere rätseln, was "neuer Stoff in Maßen" konkret bedeutet.

Wäre es nicht vernünftig, die Lehrinhalte den Möglichkeiten zu deren Vermittlung, aber auch zu deren Erlernen anzupassen? Dies dem Gutdünken der einzelnen Lehrkraft umzuhängen, wird nicht funktionieren, hier sind konkrete Schritte von oben erforderlich. Der Verzicht auf manche als wichtig erachtete Inhalte - bis hin zu einer Entrümpelung der Lehrpläne - wird die Zukunft unseres Landes nicht gefährden.

Meine Generation hat in Mathematik einiges erst an der Universität gelernt, was heute in den 7. Klassen unterrichtet wird, trotzdem wurde Österreich zu einem der reichsten Länder der Welt.

Dr. Wolfgang Lacom, 1230 Wien