Lernsieg-App

Spannende Zeiten... für eine Wurstfachverkäuferin, wenn sie mit der neuen Wurstsieg-app ganz persönlich, nämlich ruhig namentlich, bewertet werden kann. Sie kann sich ihre auf sie zugeschnittene Rückmeldung in den Kategorien Sauberkeit, Freundlichkeit, Deutschkenntnisse, Aussehen, Fingerfertigkeit und "sausage for future" online ansehen. Die Adresse der Filiale ist selbstverständlich auch sichtbar. Ich bin dafür. Das tut der Transparenz in der Wurstfachverkäuferinnenszene gut. Dann noch das ganze mit der Einzelmeinung eines repräsentativen Wurstfachverkäufers medial untermauern, und schon geht's bergauf mit der Qualtät der Schnittware in einem Land, in dem das Halali auf die Wurstfachverkäufer geblasen werden darf. So schließe ich auch mit Helge Schneider, der da mal sagte: "Gestern habe ich einen guten Witz gehört. Ich weiß nicht mehr, wie er ging. Aber er ging."





Thomas Kornfeind, 5020 Salzburg