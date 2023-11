Lesen ist so wichtig

Sehr geehrter Herr Flieher,

vielen Dank für einen der wichtigsten Leitartikeln der SN in den letzten Jahren ("In der gefährlichen Macht der Worte versinken", SN, 11. November 2023). Dass Sie mir persönlich aus der Seele sprechen, ist aber nicht so wichtig.

Wir (meine Frau und ich haben sowohl an Gymnasien wie an Universitäten unterrichtet) haben seit Jahren beobachtet, wie die Leseschwäche und -neigung abgenommen hat und wenig dagegen getan wird. Und es kann dabei nicht darum gehen, (nur) von den Bildungseinrichtungen zu verlangen, sie müssten das erledigen. Es sind vor allem die Eltern und die gesamte Gesellschaft gefordert.

Der deutsche Psychiater und Hirnforscher Manfred Spitzer hat einmal gesagt: "Das menschliche Gehirn ist wie eine paradoxe Schuhschachtel. Je mehr drinnen ist, umso mehr geht hinein."

Auch in diesem Sinn ist Lesen und darüber sprechen beziehungsweise ernsthaft diskutieren ganz ganz wichtig.



Dr. Ewald Moser, 5020 Salzburg