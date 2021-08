Lesen auch Politiker die Zeitung?

Oder haben sie keine Zeit dafür, weil sie neue "Rollen" einstudieren müssen, wie der Coach Roman Braun es in den SN vom 16. 8. (Seite 2) angedeutet hat? Den Kommentar von Andreas Koller, "Panik ist verständlich, aber wenig hilfreich", in derselben Ausgabe sollten unsere Regierenden auf jeden Fall lesen: Er fasst punktgenau zusammen, was für uns alle im Moment am wichtigsten ist.

Sehr wichtig ist es, dass wir alle - die Politiker eingeschlossen - unseren Verstand gebrauchen, um die richtigen Schritte fürs Klima zu setzen. Nicht wichtig ist es, den Klimawandel immer noch schönzureden oder zu bezweifeln. Und völlig unnötig ist es, auf Wählerstimmen zu schielen, statt alle Kräfte zu bündeln, um die Klimakrise zu bewältigen. Wie wäre es, einmal den Partei-Egoismus beiseite zu lassen und sich über Parteigrenzen hinweg an die Bewältigung dieser dringendsten Aufgabe der Gegenwart zu machen?

Den österreichischen Politikern würde ich den "Klartext " von Andreas Koller gern aufs Nachtkastl legen, als Abendlektüre. Ob sie ihn auch lesen würden?



Gabriela Braunsteiner, 3254 Bergland