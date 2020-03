Leserbrief zum Leo vom 27. März.

Lieber Leo!

Oh wie schön! Selbst in Zeiten von Corona muss man nicht auf liebgewonnene Gewohnheiten verzichten, z. B. das Teacher-Bashing. Du glaubst, "manche Lehrer" seien jetzt aus Angst vor verkürzten Sommerferien übermotiviert, fleißig zu arbeiten? Nun, die meisten Lehrerinnen (hast du sie mitgemeint?) und Lehrer, die ich kenne, legen sich jetzt besonders ins Zeug, um ihre Schülerinnen und Schüler durch eine schwierige Zeit zu begleiten, sie auf die nahende Matura vorzubereiten oder möglichst den Jahresstoff durchzubringen, auf dem dann im nächsten Schuljahr aufgebaut werden kann. Es ist durchaus möglich, dass sich daher die Aufträge für die Schülerinnen und Schüler häufen. Dann sind Kommunikation und Abstimmung unter den Lehrenden gefragt. Distance Learning bedeutet nicht weniger, sondern meist mehr Arbeit für alle Beteiligten. Umso schöner ist es, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre Aufgaben ordentlich erledigen, sondern bei der Abgabe auch ein paar liebe und aufmunternde Worte mitschicken. Denn wie alle anderen Menschen auch, sind Lehrerinnen und Lehrer im Moment damit beschäftigt, mit ihren eigenen Kindern zu lernen, ihre eigenen Eltern oder Bekannte und Nachbarn zu unterstützen - und dabei froh, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten können. Für all das arbeiten sie jetzt mit viel Engagement.







Eva Rathgöb, 5700 Zell am See