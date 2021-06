Leserbriefe zum Thema Wolf in den SN vom 12. 6. 2021

Ein großes Dankeschön den SN, dass sie zwei so ausgewogene, qualifizierte Leserbriefe zum Thema Wolf nebeneinander abdrucken! Normalerweise erntet man als "Pro-Wolf" Schreiber nur einen unglaublichen Shitstorm erboster Almbauern und Jäger, die einem alles an den Kopf werfen, was ihnen in ihrem zum Teil durchaus berechtigten Frust so alles an unqualifizierten Beschimpfungen einfällt : dummer Städter (ich wohne auf dem Land), bornierter Tierschützer (letzteres ja, ersteres sehe ich nicht so), ahnungsloser Grüner (weder - noch) u.v.m. Da sich die Jäger ja immer auf die Fahnen heften, sie seien auch Heger, können sie den Verlust eines minimalen Prozentsatzes an Rotwild vielleicht verkraften und für den Herdenschutz gibt es Experten, die sich mit dem Problem qualifiziert auseinandersetzen. Es kostet Geld, keine Frage, aber bei den derzeitigen EU-Förderungen sollte das leistbar sein.



Mag.Dr.Gudrun Mitter, (AHS-Lehrerin)4202 Hellmonsödt