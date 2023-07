"Letzte Generation" soll in die Politik gehen

Ich verstehe das Anliegen der "Letzten Generation". Auch ich finde, dass viel zu wenig gegen den Klimawandel getan wird. Das Ankleben halte ich jedoch für den falschen Protest, da er die Falschen trifft und die Auswirkung hat, dass ein Graben zwischen der "Letzten Generation" und den Autofahrern/-innen entsteht.

Liebe "Letzte Generation", geht schnurstracks in die Politik, nehmt euch an der KPÖ plus in Salzburg ein Beispiel. Was Kay-Michael Dankl allein mit dem Thema "Wohnen" erreicht hat, zeigt, dass man mit dem richtigen Thema und der richtigen Präsentation durchaus schnell in einen Landtag kommen kann. Weil eben die etablierten Parteien (auch die Grünen) nur mehr eingeschränkt wählbar sind, weil sie alles verschleppen, zerreden und boykottieren.

Klebt euch von mir aus an Politiker/-innen fest, aber nicht mehr auf Straßen, und ihr werdet sehen, dass die "Letzte Generation" immer mehr Anhänger/-innen bekommen wird. Weil die Menschheit sehr klar erkennt, was der Klimawandel für furchtbare Folgen mit sich bringt.

Günter Österer, 5020 Salzburg