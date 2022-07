Leuchtfeuer für Leben und Zeit

"Die Sprache enthält die Ordnung der Welt; in der Sprache sind alle möglichen Auswege aus ihr enthalten und versperrt" (Sebastian Huber). Was aber, wenn mit der Ordnung auch die Sprache verloren gegangen ist und sich der Mensch auf seinen Anbeginn zurückgeworfen findet?

Am Anfang der Lebensreise steht der Hunger nach Leben, die "Sehnsucht nach dem Gefühl, richtig am Leben zu sein" (Thierry Mousset), starke Gefühle, das Universum der Sinne, die Kraft der Fantasie. Es sind die Träume von Liebe wie bei Lucia di Lammermoor und Aida, von Freiheit bei Madame Bovary oder Kaťja Kabanová, in der Kunst mit Jakob Lenz, von Macht in Herzog Blaubart oder Marieluise Fleißers Ingolstadt.

Doch selbst jene, die in lichte Höhen aufsteigen wie Hofmannsthals Jedermann, werden zurückgeworfen auf das Leiden, um daran zu zerbrechen oder wie Phoenix aufzuerstehen. Das Leben des Menschen als stirb und werde, das gerade in seiner Schicksalhaftigkeit Vergebung und Erlösung findet.

"Leuchtfeuer auf der Suche nach Identität und Sinn" seien die Salzburger Festspiele, "Kompass in unsicheren Zeiten", so Helga Rabl-Stadler im diesjährigen Geleit. Die alte Welt versinkt. Fangen wir damit an, in diesem Bewusstsein das Leben wieder zu spüren, um die Verantwortung im eigenen Ja und Nein zu wissen und über Grenzen hinweg miteinander aus Träumen eine neue Welt zu bauen.

Dr. Karl Pangerl, 4840 Vöcklabruck