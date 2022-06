LGBTQ-Weltanschauung und Biologie sind unvereinbar

Eine Demokratie bedeutet im Wortsinn, dass die Herrschaft vom Volk ausgeht. Liest man die Artikel der letzten Samstags-Ausgabe (SN, 11. Juni 2022, Es geht nicht um den Stolz sondern um die Freiheit ), so kommt man zu dem Schluss, dass eine Demokratie nur bei voller Akzeptanz der LGBTQ-Weltanschauung besteht. Daraus folgt: Gäbe es in einem Land eine Mehrheit gegen die LGBTQ-Agenden, wäre dieses Land undemokratisch. Diese Sicht erstaunt schon sehr. Es gibt gute Gründe die LGBTQ-Weltanschauung in Frage zu stellen. Da ist zum Beispiel die Biologie: Bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle muss es einen biologischen Vater und eine biologische Mutter geben. Kein Mensch hat die DNA von "zwei Vätern" in sich. Künftig soll diese Tatsache völlig bedeutungslos sein. Und doch sind wir meist gerührt, wenn ein Mensch viele Jahrzehnte nach den Wirren des 2. Weltkrieges erfährt, wer seine wirklichen Eltern waren und wer seine Geschwister sind. Wir wundern uns nicht darüber, welch große Bedeutung es für diesen Menschen hat. Nein, es ist nicht homophob gegen ein Adoptionsrecht von homosexuellen Paaren zu sein. Diese Haltung nimmt nur Rücksicht auf die Natur des Kindes.

Josef Moser, 5163 Palting