LH Haslauer musste so handeln

Nach drei Wochen Haslauer-Bashing in verschiedenen Medien möchte ich die Entscheidung, in Koalitionsgespräche mit der FPÖ einzutreten, ins rechte Licht setzen. Ich bin auch unglücklich, da von der FPÖ in der Vergangenheit wenig Konstruktives zum Fortschritt des Landes geleistet wurde. Aber welche Alternativen der Koalitionsbildung hatte Haslauer?

Die SPÖ mit einem farblosen Egger, die seit Monaten nur mit sich selbst beschäftigt ist, hat eine weitere Niederlage erlitten und war nicht für eine Zusammenarbeit mit der FPÖ bereit. Sie hat sich in Niederösterreich aus dem Rennen genommen, so war es auch in Salzburg und nun beginnt sie auch im Bund Fundamentalopposition zu betreiben. Eine staatstragende Partei sieht anders aus.

Ohne FPÖ hätte die künftige Regierung eine zu knappe Mehrheit gehabt und bei jeder Verhinderung eines ihrer Abgeordneten eine Abstimmungsniederlage riskiert. Die Grünen waren in den vergangenen Jahren Blockierer um des Blockierens willen. Wichtige Entscheidungen, wie die Europarkerweiterung und der Ausbau des Airportcenters, konnten nicht erledigt werden. Diese Zusammenarbeit hat sich abgenützt.

Ich glaube, man macht es sich zu einfach, Haslauer einen Wortbruch vorzuwerfen. Es gab keine Alternative, eine stabile Mehrheit darzustellen.

Politik ist für viele nicht immer leicht verständlich, aber der Wähler hat gewählt. In unserem Land kann er das und die Politiker müssen manchmal Versprechungen aus Vorwahlzeiten abschwören.



Dieter Wagner, 5026 Salzburg