LH Haslauer tut alles, um an der Macht zu bleiben

Mit einer Geschwindigkeit, die man vom Landeshauptmann Haslauer gar nicht kennt hat er sich nur Minuten nach dem Wahlergebnis zum Sieger erklärt und damit auch zur Berechtigung, eine Regierung zu schaffen. Und dann die Überraschung: Regierungspartner soll die FPÖ werden. Gemeinsam wollen sie den Weg in die Vergangenheit gehen.

Muss man denn wirklich alles tun, um an der Macht zu bleiben, Herr Haslauer? Ist Ihnen nicht klar, dass diese Zusammenarbeit Ihr politisches Ende bedeutet? Sind Ihnen vier weitere Jahre an der Macht so wichtig, dass Sie Ihre politische Glaubwürdigkeit verlieren.

Barbara Walter, 5020 Salzburg