Lichtermeer und Energiesparen . . .

Mit einiger Verwunderung habe ich den Artikel "Warum in diesen Salzburger Gärten Tausende Lichter leuchten" gelesen.

Hier wird ein Loblied gesungen auf alle, die ihre Gärten zur Vorweihnachtszeit mit Tausenden Lichtern zum Strahlen bringen - angeblich zur Freude der Nachbarn, der Kinder und Schaulustigen aus dem In- und Ausland. Inkl. Fotos der ebenfalls strahlenden Besitzer dieser leuchtenden Gärten.

Verwundert hat mich der Beitrag gerade im heurigen Advent. Jeder spricht von der Teuerung, dass sich "die Menschen" (gemeint sind wohl die Bürger/-innen unseres Landes) Lebensmittel, aber vor allem die Energie für Heizung und Strom fürs alltägliche Leben nicht mehr leisten können. Die Regierung überschüttet uns mit "Hilfsgeldern", zum Beispiel dem Klimabonus. Ist dieses Geld gedacht, die vorweihnachtliche Nacht zum sprichwörtlichen Tag zu machen?

Nicht nur sinnlos vertane Energie-, auch Milliwattstunden bzw. Wattstunden (Verbrauch der LED-Lichter an Strom) summieren sich - die strahlenden Gärten tragen auch enorm zur Lichtverschmutzung in und um unsere Städte bei. Werden z. B. Windkraftanlagen wegen eines einzigen Brutvogelpaars verhindert, denkt bei der wunderbaren Gartenbeleuchtung niemand an jene Tiere, deren Leben sich an einem vom Licht bestimmten Rhythmus ausrichtet.

Von Umweltschutz und Klimaschutz reden kann jeder, gemeint sind scheinbar aber immer nur die Anderen, die sollen sparen und schützen ("die Strompreiserhöhung kommt ja erst im Jänner", Zitat SN)



Mag. Susanne Kraft, 5020 Salzburg