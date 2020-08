Lichtquellen gesetzlich regeln

Zu "Diese Touristenattraktion ist ,Lichtverschmutzung'" vom 8. 8.: Es ist hoch an der Zeit, dass dieses Thema als Problem ins öffentliche Bewusstsein rückt. Und den SN stünde es gut an, "Lichtverschmutzung" nicht in Anführungszeichen zu setzen. Dazu ist dieses Anliegen ernst genug.

Wer nur will, findet genug wissenschaftliche Literatur, die auf die schädlichen Auswirkungen der ausufernden Lichteinwirkung auf sensible Lebensräume mit zum Teil geschützten nachtaktiven Tieren, die massive Störungen bei Nahrungssuche und Fortpflanzung erleiden, eingeht.

Es ist eine richtige Modeerscheinung geworden, alles nur Erdenkliche in der Nacht zu beleuchten: von Kirchtürmen angefangen bis zu stinknormalen Wohnhäusern, Vorplätzen, Gärten und Bäumen, von der schreienden Werbung ganz abgesehen. Das alles ist komplett sinnlos, überflüssig und gehört sofort verboten. Beleuchtungen mit Bewegungsmeldern ja, Dauerbeleuchtungen nein.

Das alles verbraucht, abgesehen von der Störung für die gesamte Umwelt, auch viel Strom, der durch das Aufstauen der letzten frei fließenden Gewässer und Windparks - green energy! - erzeugt werden muss. Der LUA ist somit nur beizupflichten, dass eine umfassende gesetzliche Regelung ansteht, die sich aller (unnützen) Lichtquellen annimmt.



Armin Matt, 5151 Nußdorf am Haunsberg