Lichtverschmutzung durch Weihnachtsbeleuchtung

Danke, Frau Mag. Kraft, für Ihren Leserbrief vom 19. 12. 2022. Auch ich fand den Beitrag vom 13. 12. fragwürdig, in dem eine Lobeshymne auf die grell blinkende Weihnachtsbeleuchtung an Häusern und in Gärten angestimmt wurde. Alle hätten sich darüber zu freuen. Mich freut es zum Beispiel gar nicht und ich empfinde es als Belästigung. Aber in erster Linie denke ich bei der Beleuchtung an die Lichtverschmutzung, die schwerste ökologische Schäden anrichtet. Diese Tatsache wird in diesem Beitrag vollkommen ignoriert.

Ich fände es gut, wenn die "Salzburger Nachrichten" kritischer informieren würden.



Isabella Essler-Gauß, 5111 Bürmoos