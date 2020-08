Auf einem Parkplatz in der Innerschweiz bemerkte ich einen Zettel hinter der Windschutzscheibe meines Autos. Vermutlich etwas Unangenehmes? Nein, handgeschrieben folgender Text: "Liebe Grüße nach Österreich und einen schönen Tag. Einfach so, weil ich Österreich mag!" In einer Zeit vieler negativer Nachrichten tut es gut, eine solche Liebeserklärung für Österreich zu erhalten. Da sie nicht nur für mich gilt, sei sie hiermit kundgetan.

Dr. Alfred Berghammer, 5020 Salzburg