Liebe Leute, beruhigen wir uns wieder.

Ich beurteile die Vorgänge und wechselnden Ergebnisse bei der Kür der/des neuen Parteivorsitzenden etwas anders: "Chaos, unfassbare, fatale Panne, peinlich, Blamage, Kasperltheater" - alle diese Urteile sind für mich verständliche Reaktionen, aber meiner Meinung nach doch etwas einfach und einseitig formuliert. Was ist passiert: Eine unfähige Wahlkommission hat bei den Eintragungen weder die richtige Spalte ausgewählt noch richtig zusammengezählt, meiner Überzeugung nach nicht bewusst und absichtlich, um irgend jemandem zu schaden - und nicht "die Partei" oder irgendein(e) Funktionär(in) hat dies veranlasst. Dieser Partei daher nicht mehr vertrauen zu können, ist doch eine weit her geholte Meinung. Ja, diese Pannen sind passiert und ich würde mir wünschen, liebe Leute, dass wir uns wieder etwas "beruhigen". In Anlehnung an einen legendären Ausspruch von Bruno Kreisky ersuche ich euch alle, zumindest mit gleicher Vehemenz "aufzuschreien" über die ständig zunehmende Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen oder die Reduzierung von Leistungen an Personen, die diese zum Überleben dringend benötigen. Diese Tatsachen müssten uns doch "mehr schlaflose Nächte bereiten", als ein nicht absichtlich falsch erstelltes Wahlergebnis - oder?





Hans Riedler, 4040 Linz